Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vermutlich Ende Juli wird der Maxdorfer Bauträger EBC die beiden neuen Mehrfamilienhäuser in den Moltersgärten an die Baugesellschaft Frankenthal übergeben. Am ehemaligen Standort des Großniedesheimer Bürger- und Sportzentrums sind im mittleren Preissegment 24 Eigentumswohnungen entstanden.

„Wir sind etwa drei Monate zu spät dran“, sagt der Geschäftsführer der Euro Bau Concept GmbH (EBC), Robert Hermle, auf Anfrage. Schuld seien das Wetter und die