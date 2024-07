In 19 rheinland-pfälzischen Kommunen, darunter die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, können Bürger einen neuen Wohnsitz ab 1. August von zu Hause aus anmelden. Die digitale Anmeldung erleichtere den Bürgern das Leben und erhöhe die Effizienz der Verwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums. Der Onlinedienst ermögliche eine fristgerechte und rechtssichere Ummeldung der neuen Adresse von jedem Ort aus und zu jeder Zeit. Für die Nutzung des Onlinedienstes seien ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, ein Bund-ID-Nutzerkonto sowie die Ausweis-App 2 erforderlich. Nähere Informationen sind im Internet unter https://www.wohnsitzanmeldung.de zu finden. Die VG Lambsheim-Heßheim bietet seit Mitte Februar schon ein Dutzend ihrer Dienstleistungen digital an. Auf lange Sicht soll ihr Verwaltungsangebot komplett online zur Verfügung stehen.