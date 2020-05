Die Heberger Immobilien GmbH mit Sitz in Schifferstadt will auf dem Grundstück in der Schwegenheimer Straße 56 in Mechtersheim Wohnraum für mehrere Generationen schaffen. Der Ortsgemeinderat hat dem Start der Planungen zugestimmt, es gibt aber auch Bedenken bei dem Vorhaben.

Auf dem Grundstück sind laut Heberger fünf Reihenhäuser, ein separates Gebäude für betreutes Wohnen sowie ein weiteres mit barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen vorgesehen. Die Heberger Immobilien GmbH will mit dem Projekt Senioren, die Generation 50 plus sowie junge Familien ansprechen. Angedacht sind auch eine Arztpraxis und ein Kinderspielplatz.

CDU-Politiker Wilfried Röther befürwortete das Projekt an sich, machte aber deutlich, dass seine Fraktion keine „massive städtische Bebauung in Mechtersheim“ wolle, sondern dass das Vorhaben in die Umgebung passen solle. Auch Jürgen Schall (Grüne) hegte Bedenken gegen die Dimension des Projekts.

Das Planungsbüro Piske wird nun einen Entwurf für den für das Projekt notwendigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ausarbeiten. Dabei soll berücksichtigt werden, dass im hinteren Bereich des Grundstücks nicht weiter hinaus als die derzeit bestehende Scheune und die Gebäude nicht höher als die derzeit bestehenden Häuser gebaut werden dürfen. Außerdem soll die Problematik mit Schlamm vom angrenzenden Acker bei Starkregen beachtet werden. Die Kosten für das Bebauungsplanverfahren trägt die Heberger Immobilien GmbH. Der Ortsgemeinderat muss über den ausgearbeiteten Entwurf noch einmal abstimmen und entscheidet somit letztendlich, wie gebaut wird.