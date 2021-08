Ein hoher Sachschaden von 200.000 Euro, ein derzeit nicht mehr bewohnbares Wohnhaus, aber glücklicherweise keine Verletzten – das ist die Folge eines Brandes am Donnerstag in Hochdorf-Assenheim. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 20.25 Uhr in einem Wohnhaus in der Langstraße aus. Der Bewohner des Anwesens konnte noch rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.