Die Feuerwehr ist am Gründonnerstag um kurz nach 11 Uhr zu einem Wohnhausbrand in den Breitenweg nach Mechtersheim gerufen worden. Nach Angaben von Wehrführer Werner Huber war das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. 24 Wehrleute waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Durch die starke Rauchentwicklung waren die Wohnung und das Treppenhaus laut Huber komplett verqualmt. Der Rauch zog auch in die Wohnung im Obergeschoss, wo sich eine ältere Frau auf den Balkon rettete. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen innerhalb von zehn Minuten löschen. Ein weiterer Trupp kümmerte sich um die Seniorin auf dem Balkon. Sie wurde von den Wehrleuten mithilfe einer Fluchthaube durch das Treppenhaus gerettet. Ein älterer Mann, der sich im Erdgeschoss befand, hatte sich selbst in Sicherheit gebracht. Beide wurden laut Huber mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Erdgeschoss ist seinen Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe konnte die Kriminalpolizei am Freitag noch keine Angaben machen.