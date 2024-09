Es ist ein Vorzeigeprojekt für Neuhofen. Anfang vergangenen Jahres hat der Ort den Zuschlag für das Landesprojekt „WohnPunkt RLP“ bekommen. Dabei geht es um die Schaffung von Wohnangeboten für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Seitdem sind die Pläne konkreter geworden.

Der ambulante Pflegedienst Intakt möchte ältere Menschen zu Hause unterstützen und zusätzlich eine Tagespflege aufbauen. Die Lebenshilfe Ludwigshafen möchte Menschen mit geistiger Behinderung in einem entsprechenden Wohnprojekt betreuen. Was noch fehlt, sind die passenden Räume für eine Tagespflege und Wohnungen für Menschen mit geistiger Behinderung. „Das kann die Gemeinde aber nicht selbst bauen, dazu brauchen wir einen Investor“, machte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) in der Sitzung des Ortsgemeinderats klar.

Dabei wäre das Thema fast schon in trockenen Tüchern gewesen, nachdem die Gemeinde ein privates Grundstück in der Ludwigshafener Straße angeboten bekommen hatte. Der Eigentümer wollte das Vorhaben auch finanzieren. Erste Abstimmungsgespräche zwischen ihm, der Gemeinde, dem Pflegedienst und der Lebenshilfe haben im Juli stattgefunden. Doch dann hat sich der Eigentümer zurückgezogen, das Grundstück steht nicht mehr zur Verfügung. Die Gemeinde ist deshalb nun wieder auf der Suche nach einem Grundstück und einem Investor. Marohn will in nächster Zeit mögliche Kandidaten sowie den Kreiswohnungsverband ansprechen.