Vermutlich wegen Sekundenschlafs kam ein 69-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag in der Germersheimer Straße in Römerberg auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 83-jähriger Fahrer versuchte laut Polizei noch auszuweichen, wodurch er zumindest einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Trotzdem waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anhaltspunkte für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung bei dem Unfallverursacher ergaben sich nicht.