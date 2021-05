Neubaugebiete nördlich der Junkergewanne und südlich der Straße Am Horren: Diese Optionen sieht der Entwurf für den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rheinauen in der Ortsgemeinde Altrip vor. Für ihre Stellungnahme dazu bitten die Altriper um mehr Zeit. Sie haben nämlich noch Klärungsbedarf.

Dorothee Limburg-Stemmler (Grüne) etwa hält die beiden vorgeschlagenen Flächen für problematisch. So befinde sich das Areal „In den Krummlachäckern“ nördlich des Neubaugebiets Junkergewanne mitten in einem regionalen Grünzug, der im nach wie vor gültigen Regionalplan rund um Altrip vorgesehen sei und daher Vorrang genieße. „Auch wenn ich den Verdacht habe, dass der entsprechende Einwurf nur als Vorwand für den Brückenpfeiler dient“, sagte sie. Damit spielte sie auf die einst bei Altrip geplante dritte Rheinquerung an, die vor allem vom Verband Region Rhein-Neckar immer mal wieder ins Gespräch gebracht wird.

Auf diesen teilweisen Zielkonflikt wies auch die Gemeindeverwaltung hin. Die Behörde merkte aber auch an, dass Rheinquerung zwar noch im Regionalplan erwähnt, aber in der zugehörigen Karte nicht mehr dargestellt werde. Als Kompromiss schlug sie vor, dass eventuelle Neubaugebiet entsprechend zu verkleinern.

Was passiert, wenn der Damm bricht?

Daneben erklärte Limburg-Stemmler, im Grunde handle es sich beim gesamten Altriper Territorium um Überschwemmungsgebiet. Es bestehe also Gefahr für Leib und Leben, weshalb es unverantwortlich sei, hier überhaupt Neubaugebiete auszuweisen, selbst innerorts.

„Wenn der Damm bricht, und sei es in Otterstadt, haben wir überall Überschwemmungsgebiet“, sagte Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos). Zum Konflikt mit den übergeordneten Plänen sagte er, der Regionalverband wolle diese ohnehin teilweise ändern.

Richard Olf (SPD) bedauerte, dass die alte B-38-Trasse für die inzwischen unrealistische Rheinquerung bei Altrip quer durch den Grünzug gehe. Er schlug vor, diesen am besten zu verlegen und die leidige Diskussion damit zu beenden. Sonst komme der Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger von der rechten Rheinseite weiter alle drei Jahre „mit seinem dummen Geschwätz“ von der Rheinquerung. Die Überschwemmungsgefahr durch den hohen Grundwasserpegel könnten Bauherren mit entsprechenden Vorkehrungen leicht in den Griff bekommen. Das belege auch das Bodengutachten, das einst für die alte Ziegelei erstellt wurde, aber auch für angrenzende Flächen hervorragend zu Rate gezogen werden könne. „Aus den Erfahrungen mit vier Neubaugebieten heraus seien mir folgende Worte erlaubt: Ohne Neubaugebiete wären wir eine sterbende Gemeinde“, sagte er.

Keine Horrorszenarien beschwören

„Sie sprechen mir aus der Seele“, kommentierte Fred von der Au (FWG) Olfs Ausführungen. Auch Peter Bärenz (SPD) pflichtete ihm bei. Er wohne in einem dieser angeblich so gefährlichen Gebiete und habe noch nie Probleme gehabt. „Vertrauen Sie doch mal 40 Jahren Erfahrung und einem Gutachten, bevor Sie solche Horrorszenarien beschwören“, forderte er Limburg-Stemmler auf. Die Angesprochene hob hervor, sie habe sich diese Dinge nicht ausgedacht, sondern die Einwände der Struktur- und Genehmigungsdirektion zitiert.

Ortsbürgermeister Mansky schlug aufgrund des offensichtlichen Diskussionsbedarfs vor, sich über dieses wichtige Thema noch einmal gemeinsam und in aller gebotenen Ruhe Gedanken zu machen. „Wir sollten diesen Tagesordnungspunkt auf März verschieben und der Verbandsgemeinde signalisieren, dass wir mehr Zeit brauchen“, sagte er. Damit waren alle Ausschussmitglieder einverstanden.