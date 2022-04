Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Irritierend

Corona scheint im Moment einfach überall zu sein. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass Kommunalpolitiker nicht an Ratssitzungen in Präsenzform teilnehmen können, weil sie sich gerade in häuslicher Isolierung befinden. Bei der Abstimmung über die Vereinheitlichung der Abwassergebühren in der Verbandsgemeinde Rheinauen wäre das schlecht gewesen, denn das Thema wurde seit Jahren sehr kontrovers und emotional diskutiert. Hier kam es auf jede Stimme an. Deswegen bat der CDU-Fraktionssprecher Lothar Ritthaler Bürgermeister Patrick Fassott im Vorfeld bei einer Werkssitzung, er möge abklären, dass am Termin der entscheidenden Sitzung des Verbandsgemeinderates auch möglichst jeder teilnehmen könne, also zum Beispiel nicht im Urlaub sei. Fassott entschied daraufhin, die Sitzung nicht als Präsenzsitzung, sondern wie so oft in den letzten zwei Jahren, als Videokonferenz durchzuführen. Denn da könne sich jedes Ratsmitglied auch aus dem Urlaub oder der Quarantäne zuschalten. Zu Beginn dieser virtuellen Sitzung muss dann noch darüber abgestimmt werden, dass die Sitzung auch in dieser Form stattfinden soll. Üblicherweise eine Formsache. Diesmal sprachen sich acht Ratsmitglieder gegen die Videokonferenz aus. Darunter auch Lothar Ritthaler, was Fassott sichtlich irritierte: „Lothar, wegen dir haben wir das doch so gemacht.“

