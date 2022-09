Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Skurriles und Abseitiges aus den Dörfern.

Verzückte Polizeibeamte

In den Top Ten der berührenden Polizeimeldungen ist diese mit Sicherheit ganz weit oben: Als die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Schifferstadt Anfang dieser Woche den Dienstbriefkasten leerten, flatterte ihnen ein loses A4-Blatt entgegen. Darauf war mit beeindruckender Genauigkeit und viel Liebe zum Detail ihr Polizeigebäude mit Filzstiften und Aquarell- oder Wasserfarben gemalt. Da wurde, das sieht man gleich, mit Sicherheit viel Zeit investiert. Die Beamten haben sich unheimlich über dieses Kunstwerk gefreut und hätten sich am liebsten bei dem Künstler oder der Künstlerin bedankt. Doch leider gab es keinen Absender und auch keinen Hinweis auf diesen. Alle Ermittlungen liefen ins Leere. Und in einem solchen Fall wendet sich die Polizei oft an die Presse. Wir hier in der Redaktion waren mindestens genauso verzückt – und helfen natürlich gern beim Ausrichten folgender Nachricht: „Wir bedanken uns auf diesem Wege sehr herzlich und bewundern die künstlerischen Fähigkeiten des oder der Unbekannten“, schreiben die Beamten in ihrer Pressemitteilung. Sie hoffen, dass sich der Künstler vielleicht doch noch meldet. Einen Ehrenplatz wird das Werk aber in jedem Fall in der Inspektion bekommen, verspricht Michel Rüger von der PI auf Nachfrage. Dort hängen auch andere selbst gemalte Bilder, meist von Kindern, die diese den Kolleginnen und Kollegen der Jugendverkehrsschule geschenkt haben. Ein Kunstwerk wie dieses, dazu noch ein anonymes, „das erhalten wir jedoch selten“, verrät Rüger.

