Der Martinstag wird zwar erst am Montag begangen, aber die Laternenumzüge zu Ehren des Heiligen und seiner guten Taten beginnen im Speyerer Umland bereits am Freitag.

In Hanhofen gibt es am Freitag, 8. November, um 17 Uhr eine Andacht in der Kirche, die vom örtlichen Kindergarten mitgestaltet wird. Anschließend wird sich der Umzug mit Unterstützung der Blaskapelle Berghausen in Bewegung setzen. Der Abschluss findet im Pfarrheim statt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

In Harthausen wird ebenfalls schon am Freitag, 8. November, St. Martin gefeiert. Der Förderverein der Kita und der Grundschule laden ab 17 Uhr dazu ein. Treffpunkt ist in der katholischen Kirche mit einem Gottesdienst. Von dort ziehen die Teilnehmer zusammen auf den Schulhof. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tassen sollen mitgebracht werden.

In Berghausen ist der Treffpunkt für die Martinsfeier am Samstag, 9. November, ab 17 Uhr an der Grundschule. Ab 17.15 Uhr zieht der Laternenzug mit dem Musikverein Berghausen über die Gartenstraße, den Marxenweidenweg und die Berghäuser Straße zum Platz neben der Kirche St. Pankratius. Nach dem Martinsspiel der KJG Berghausen wird das Martinsfeuer entzündet, St. Martin und Co. teilen an alle Kinder kostenlos Martinsbrezeln aus. Die Erzieherinnen und der Elternausschuss der Kita St. Pankratius verkaufen Glühwein und Servela sowie Wienerle mit Brötchen. Kinderpunsch gibt es kostenlos für alle Kinder. Tassen sollten mitgebracht werden.

In Dudenhofen veranstaltet die Ortsgemeinde Dudenhofen mit dem MGV Cäcilia, der Blaskapelle und den Kitas Naseweis und St. Kunigunde einen Martinsumzug am Montag, 11. November. Es gibt eine neue Wegstrecke. Die Teilnehmer des Umzugs treffen sich gegen 17.45 Uhr am Badeplatz und werden um 18 Uhr entlang des Radweges nach Hanhofen, über die Wirtschaftswegbrücke B39 am Waldrand entlang, vorbei am Wasserwerk und Bauhof bis zum Festplatz ziehen. Es gibt zwei musikalische Überraschungen auf dem Weg. Auf dem Festplatz wird dann das Martinsspiel aufgeführt und anschließend das Martinsfeuer abgebrannt. Die Elternausschüsse der Kitas versorgen die Umzugsteilnehmer mit Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und Würsten. Tassen sollen mitgebracht werden.

In Mechtersheim veranstaltet die Kita St. Laurentius den Martinsumzug am Montag, 11. November. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Schulhof. Nach dem Martinsspiel und ein paar Liedern führt der Umzug über die Schwegenheimer Straße zum Lindenplatz, wo die Feuerwehr das Martinsfeuer anzündet. Zum Abschluss gibt es Servela und Würstchen mit Brötchen, Brezeln, Glühwein und Kinderpunsch. Tassen sollen mitgebracht werden. Der Erlös kommt der Kita zugute.

In Otterstadt beginnt der Martinsumzug am Montag, Der Zug führt durch die Luitpold-, Quer-, und Ringstraße. Der Musikverein und der Chor der Grundschule werden ihn musikalisch unterstützen. Das kleine Schauspiel mit der Mantelteilung findet auf der Rasenfläche des Königsplatzes statt. Die katholische Frauengemeinschaft verkauft vor dem Jugendhaus Glühwein, Tee und Lebkuchen.

In Lingenfeld beginnt die Feier am Montag, 11. November, 18 Uhr, vor dem Seniorenzentrum Haus Edelberg mit einem Martinsspiel, gestaltet von der Kita St. Elisabeth und dem gemeinsamen Singen von Martinsliedern. Der Laternenumzug, begleitet von den Dorfmusikanten, schlängelt sich anschließend durch den Lauxengarten und die Hauptstraße zum Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung. Dort brennt ein Martinsfeuer und es gibt Würstchen, Crêpes, Martinsbrezel, Kinderpunsch sowie Glühwein. Tassen sollen mitgebracht werden. Anwohner sollen nicht an der Umzugsstrecke parken.

In Schwegenheim findet am Montag, 11. November, 17 Uhr, zunächst ein Gottesdienst in der protestantischen Kirche statt. Im Anschluss, zirka 17.30 Uhr, folgen die Teilnehmer der von Kirchengemeinde und Kita organisierten Feier Sankt Martin auf den Kurt-Kaufmann-Platz. Dort klingt der Abend mit Liedern, Martinsspiel, Lichtertanz, Glühwein, Punsch und Brezeln aus. Eigene Tassen sollen mitgebracht werden.

In Waldsee feiern die Grundschulkinder am Dienstag, 12. November, ab 17.30 Uhr Sankt Martin. Der Abend beginnt mit einem Martinsspiel an der Schule, anschließend verläuft der Umzug mit Sankt Martin auf dem Pferd durch den Ort, gesichert von der Freiwilligen Feuerwehr, zur Sommerfesthalle. Dort findet das Martinsfeuer statt. Die Kitas organisieren nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) eigene Feiern, sodass Sankt Martin passend für jede Altersgruppe gestaltet wird. Die Gemeinde stiftet traditionell gebackene Martinsmänner.