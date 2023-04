Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der nächste Schritt der Schulsanierung ist terminiert, die Erweiterung von Grundschule und Kindertagesstätte in der Planungsphase. Weitere größere Projekte hat Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice beim Neujahrsempfang der Gemeinde Hanhofen am Sonntagvormittag im Haus Marientraut erst einmal nicht versprochen. Den Wünschen will sie weiter stets nur das wirklich Machbare gegenüberstellen.

Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (CDU) stellte in ihrer Rede die Welt- und Naturereignisse 2022 der Bilanz und dem Ausblick für Hanhofen voran. Für sie kein Widerspruch.