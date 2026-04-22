Im Ketzerweg in Schifferstadt stellte sich das Logistik-Unternehmen Spring vor. Es arbeitet exklusiv für einen ganz besonderen Kunden mit ganz besonderen Produkten.

Paletten mit Lebensmitteln stehen im vorderen Bereich der Halle am Schifferstadter Ketzerweg. Es sind Waren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in Supermärkte und Discounter kommen, Produkte, die früher einfach vernichtet worden wären. Das Logistik-Unternehmen Spring – Global Delivery übernimmt für das Unternehmen To Good To Go den bundesweiten Vertrieb.

Es braucht nicht viel, um aus dem Sortiment des üblichen Lebensmittelhandels aussortiert zu werden: Das Etikett ist schief geklebt oder nicht sauber gedruckt, die Nachfrage ist zu gering und es gibt eine Überproduktion, oder ganz oft: Das Haltbarkeitsdatum ist fast abgelaufen – was allerdings im Großhandel etwas anders verstanden wird.

Stefan Böhler, Deutschland Direktor von Spring Logistik, nimmt ein Glas Tomatensauce aus einem Karton. „Haltbar bis Ende August 26“, liest er ab. „Das ist für den Handel schon zu knapp“, sagt er. Von einer anderen Palette nimmt er einen Karamell-Körner-Riegel. Haltbar bis Februar 2027. „Da ist vermutlich was anderes der Grund, dass die hier sind“, sagt er. Damit solche Lebensmittel, die völlig intakt und verzehrfähig sind, nicht vernichtet werden, gibt es das Unternehmen To Good To Go (TGTG). Dieses kauft derlei Produkte und bietet sie im Online-Verkauf an Privatleute an. Vertriebspartner ist Spring, und die haben jetzt in Schifferstadt eine 12.000 Quadratmeter große Halle. Dort werden die Produkte angeliefert und in Pakete aufgeteilt, bevor sie dann in den Vertrieb gehen.

Ab 2022 Halle aufgebaut

„Das ist hier das Besondere, dass die Zusammenstellung nach Kundenwunsch, das sogenannte Fulfilment, und der Vertrieb aus einer Hand kommen“, erklärt Böhler. Im Vertriebszentrum arbeiten 70 Menschen, die nach aktueller Planung im Jahr etwa vier Millionen Pakete abfertigen. Die Halle steht dort, wo früher der Reifengroßhändler Krupp sein Lager hatte.

Ab 2022 hat das Mutterunternehmen G3 Worldwide Germany eine neue Halle für die Anforderungen des Vertriebszentrums aufgebaut. Dieses Unternehmen ist wiederum eine Tochterfirma des niederländischen PostNL Konzerns. Thijs Boel ist dort Direktor für den Ableger Spring Europa, lobt die schnelle Umsetzung der Idee und des Konzepts vor Ort. Im Vorfeld habe es mit dem neuen Geschäftszweig einige Herausforderungen zu bewältigen gegeben. Das sei jetzt geschafft.

Michiel Kalis, bei PostNL zuständig für die Abteilung Fulfilment, bestätigt die Herausforderungen – und schickt eine Entschuldigung an Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und alle Schifferstadter. „Es war unsere Schuld, dass mal in der ganzen Stadt das Licht ausging. Es wird nicht wieder vorkommen, hoffentlich“, sagt er. Standortleiter Kreshnik Kalis zeigt Presse- und Firmenvertretern die Arbeitsbereiche.

Anforderungen wie für alle Lebensmittelbetriebe

Im Büro des Supervisors werden Soll- und Ist-Zahlen der Paketabfertigung mehrmals am Tag kontrolliert. In der Halle werden im vorderen Bereich Paletten mit den Lebensmitteln angeliefert und geprüft. Dabei gibt es einen eigenen Bereich für alles, was „Bio“ ist. „Wir sind Teil der Lieferkette und für uns gelten die selben Anforderungen wie für alle Lebensmittelbetriebe und Bio-zertifizierten Betriebe“, erklärt Thomas Mertmann, der für die Qualitätssicherung zuständig ist.

Die erfassten Produkte werden in den Hochregalen zwischengelagert. Obwohl sie alle verpackte, ungekühlt haltbare Produkte sind, werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit und möglicher Schädlingsbefall ständig überwacht. Kontrollen des ganzen Betriebs gebe es regelmäßig. Die Auslieferung der Pakete an die Abnehmer und Endverbraucher erfolgt mit Fahrzeugen, die mit HVO100 laufen, Dieselkraftstoff aus pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten, der im Vergleich zu fossilem Brennstoff laut Hersteller 90 Prozent weniger CO 2 emittiert.

„Die Zusammenarbeit von Spring und TGTG zeigt, dass Nachhaltigkeit und Wachstum zusammen möglich sind“, sagt Spring Deutschland-Direktor Böhler. Bürgermeisterin Volk ist nicht nur von der Nachhaltigkeit der neuen Firma begeistert. Bestellte Lebensmittel, die als Retouren zurückkommen, aber verpackt und verzehrfähig sind, gehen an die Tafel Speyer. „Damit helfen sie direkt den ärmsten Menschen in unserer Region und das freut mich ganz besonders“, sagt sie.