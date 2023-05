Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz der Coronavirus-Pandemie soll es am 19. September in der Metropolregion Rhein-Neckar wieder heißen: „Wir schaffen was.“ Das haben die Veranstalter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Mutterstadter Palatinum bekanntgegeben. Erstmals wird es dabei digitale Angebote geben. Die Anmeldefrist für gemeinnützige Projekte läuft bis zum 31. Juli. Auch Helfer sind noch gefragt.

„Bis jetzt haben wir 22 Projekte von 15 Kommunen am Start“, sagt Projektleiterin Nina Vogel von der Go Seven AG. Das Unternehmen koordiniert den nunmehr siebten Freiwilligentag