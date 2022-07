Wie läuft es hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: das ominöse Sommerloch und die Aktionen der Lokalredaktion.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Das bedeutet, dass nicht nur viele Lokalredakteure und Mitarbeiter in den Urlaub entschwinden, sondern auch viele Ansprechpartner in Verwaltungen, Behörden, Vereinen und Kulturbetrieben. Das heißt, dass es nicht mehr so einfach wird, einen Artikel zu recherchieren. Die Ferienzeit muss daher gut vorbereitet und organisiert werden. Denn die Zeitung soll trotzdem jeden Tag erscheinen – egal, ob gedruckt oder digital in unserer App oder auf unserer Internetseite unter www.rheinpfalz.de.

Bereits seit Wochen plant die Lokalredaktion teilweise auch gemeinsam mit den Redaktionen in Frankenthal und Ludwigshafen Themen, die in Artikeln eine Rolle spielen sollen. Die Speyerer Lokalredaktion wird in den Sommerferien zum Beispiel mit einem Fahrradreport starten und dabei unter anderem beleuchten, wie es in Sachen Radwegen in der Domstadt und im Umland aussieht. Denn Fahrrad-Fahren hat in Zeiten des Klimawandels noch einmal einen ganz neuen Stellenwert bekommen.

An Themen mangelt es nicht

Auf den Land-Seiten wird es unter anderem wieder das Sommerrätsel geben, bei dem Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Bildausschnitt präsentiert bekommen und raten dürfen, wo sich das fotografierte Objekt im Speyerer Umland befindet. Aus den richtigen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost, die mit Preisen belohnt werden.

Vor der Corona-Pandemie gehörte in den Ferien die Sommertour zu interessanten Orten zur Tradition. Dieses Jahr bot die Deutsche Rentenversicherung eine exklusive Führung für RHEINPFALZ-Leser an, die auf großen Anklang gestoßen ist. Darüber haben wir am Montag berichtet.

Diese Themen sind jedoch nur ein Teil der Berichterstattung. Aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel der drohende Gasmangel, spielen ebenfalls eine große Rolle. Vom Sommerloch kann also keine Rede sein. Nur die Umstände, unter denen die Artikel entstehen, sind andere.

Zur Person

Nadine Klose (30, erreichbar unter nadine.klose@rheinpfalz.de) ist seit sechs Jahren Mitglied der Lokalredaktion und seit einem Jahr deren stellvertretende Leiterin. Sie kümmert sich mit Timo Leszinski vornehmlich um die Umland-Gemeinden.