Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: Was ein Omnibus mit Berichten aus dem Gemeinderat zu tun hat.

Sitzungen von Stadt- oder Gemeinderäten waren stets ein wichtiger Bestandteil von Lokaljournalismus. Das sind sie immer noch und werden es wohl auch in Zukunft bleiben. Was sich aber in den vergangenen Jahren verändert hat, ist die Art und Weise, wie über Kommunalpolitik berichtet wird. Noch bis vor wenigen Jahren waren in der Zeitung häufig Texte über Ratssitzungen zu finden, die im Redakteursjargon als Omnibus-Berichterstattung bezeichnet werden. Gemeint ist damit in etwa: So wie der Bus eine Haltestelle nach der anderen anfährt und verschiedene Menschen einsammelt, so schrieb der Berichterstatter aus der Ratssitzung einen Text, in dem chronologisch die behandelten Themen eins nach dem anderen wiedergegeben wurden. Dabei wurde munter zwischen den verschiedensten Themen wie Kita-Erweiterung, Bestattungsformen oder dem Gemeindehaushalt hin und her gesprungen.

Heute sind solche Omnibus-Artikel verpönt. Nur weil eine Auftragsvergabe für eine neue Heizung im Rathaus auf der Tagesordnung an erster Stelle steht, ist diese nicht die erste Nachricht im Text. Wahrscheinlich ist die Nachricht sogar ganz verzichtbar – ein Thema wäre es vielleicht dann, wenn Bürger und Mitarbeiter monatelang im Rathaus frieren müssen. Alle oben genannten Themen können spannend und für sich genommen der Berichterstattung wert sein. Aber den Leser interessiert nicht in erster Linie, dass der Gemeinderat getagt hat. Er will zum Beispiel wissen: Was bedeutet die Kita-Erweiterung für seine Kinder, für die er einen Betreuungsplatz sucht? Kann er sich einmal in seinem Heimatort bestatten lassen, auch wenn er keine Angehörigen hat, die sich um die Grabpflege kümmern? Oder: Hat die Gemeinde in ihrem Haushalt nächstes Jahr endlich Geld dafür eingeplant, die Straße, in der er wohnt, zu sanieren? Anderes, was auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht, mag für Verwaltungsabläufe wichtig sein, ist für die Lebenswelt des Lesers aber kaum von Bedeutung.

Daran richten wir schon seit geraumer Zeit unsere Berichterstattung aus. Ist ein Thema interessant, wird ein Artikel daraus. Auch wenn es mitunter immer noch für Murren in den Gemeinderäten sorgt: Standardmäßiges Besuchen jeder Rats- und Ausschusssitzung ist nicht möglich – aus personellen wie aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn die Tagesordnung aber erwarten lässt, dass es um Themen geht, die unsere Leser interessieren und die sich journalistisch verwerten lassen, dann sind wir auch künftig gerne dabei.

Der Autor

Timo Leszinski, 43, ist in der Speyerer Redaktion mit Nadine Klose für die Umland-Gemeinden zuständig. Kontakt: timo.leszinski@rheinpfalz.de