Das Weingut Schmidt und Weinbau Gaggermeier aus Römerberg werfen einen differenzierten Blick auf die diesjährige Weinlese. Gründe sind das Wetter, vermeintliche „Alkoholbomben“ und die notwendige Starenabwehr mit 1000-Meter-Vogelschutznetzen.

Tobias Schmidt vom Weingut Schmidt in Römerberg: „Wir blicken mit gemischten Gefühlen auf die Weinernte dieses Jahres zurück. Während 2021 im Sommer zu nass war und geprägt von hohen Säurewerten mit akzeptablen Mostgewichten, fast ausgereiften Trauben und relativ trockenem Herbstwetter, fordert der 2022er-Jahrgang auch höchste Aufmerksamkeit im Weinkeller.“ Trotz der extremen Hitze, welche die Rebstöcke an ihre äußerste Leidensfähigkeit getrieben habe, könne das Römerberger Weingut doch recht zufrieden sein mit der Qualität der Trauben, die die Helfer ernten durften. Die Erträge schwankten zwar doch stark bei den verschiedenen Sorten, aber im Schnitt sei alles zufriedenstellend gewesen, sagt Tobias Schmidt.

Der Befürchtung, dass gerade bei Basisweinen, die für den täglichen Genuss vorgesehen seien, mit zu hohen Mostgewichten gerechnet werden muss und dadurch sogenannte „Alkoholbomben“ entstehen würden, konnte der Winzer mit gezielter Lese entgegenwirken.

„Ein besonderes Augenmerk waren unsere Piwis, diese erwiesen sich äußerst robust gegen pilzliche Schaderreger, aber auch der langen trockenen Periode hielten sie stand“, freut sich Tobias Schmidt. Selbst zum ungünstigsten Zeitpunkt, als es zum Beginn der Weinlese geregnet habe, hätten sie nicht zum Aufplatzen geneigt.

Schmidt: „Ende September war unsere Weinlese zu Ende, so früh wie schon lange nicht mehr. Die Pflicht war erfüllt, und so folgte nun die Kür.“ Die besten Lagen seien per Hand selektiert, schonend verarbeitet und anschließend gekeltert worden. Der Blick auf die Mostwaage sei vielversprechend gewesen – angefangen mit Müller-Thurgau von 92 Grad Öchsle über Riesling bis hin zu Schmidts Lieblingsrebsorte Cabernet blanc, mit jeweils knapp über 100 Grad Öchsle. Es seien keine Wünsche offen geblieben, sagt der Winzer. „In den folgenden Monaten gilt die ganze Aufmerksamkeit den Weinen. Eins sei gewiss, es wird ein spannender Jahrgang“, sagt Schmidt.

Vögel schnappen Trauben

Ralf Gaggermeier, der ebenfalls einen Wingert in Römerberg besitzt, hatte außer mit Wassermangel auch mit Vögeln Probleme. Die Stare haben offensichtlich auch Durst in der Hitze gehabt und da seien die Trauben gerade richtig gekommen. „Deshalb musste ich erstmalig 1000-Meter-Vogelschutznetze ausbringen. Optisch fast ein Kunstwerk, die blauen Netze im grünen Rebenmeer“, sagt Gaggermeier. Und das war in der Heiligensteiner Kleinen Hohl.

„Der alte Wingert wurde nach dem Herbst 2018 gerodet und 2019 neu angelegt. Komplett mit der Piwi-Rebsorte Muscaris“, erklärt Ralf Gaggermeier. Dieses Jahr sei die erste Traubenlese, dem sogenannten „Jungfernwein“, erfolgt. Er solle den Namen „Drombinius-Muscaris-Heiligensteiner Kleine Hohl“ erhalten.

Bedingt durch den sehr trockenen Sommer seien die Trauben in der Junganlage etwas kleiner ausgefallen. Vor Verdunstung schützten sich die Trauben mit der Ausbildung von dicken Häuten. Kerngesunde Trauben seien gelesen und sofort verarbeitet worden. Im Most seien 96 Grad Öchsle gemessen worden, am 1. September. Die Kerne seien normal bis groß ausgebildet gewesen. „Das führte zu wenig Menge, aber mit einer Top-Qualität. Wir erwarten einen tollen Wein mit stark ausgebildetem Fruchtkörper im Bouquet“, freut sich Ralf Gaggermeier.

Das Fazit der beiden Römerberger Winzer: Sowohl Ralf Gaggermeier als auch Tobias Schmidt können mit der Weinlese in diesem Jahr zufrieden sein. Die beiden ortsansässigen Winzer freuen sich auf Jungfernwein beziehungsweise Basis- und Prädikatsweine. Genauso wie ihre Kunden, die sicher schon auf das Ergebnis in den Flaschen warten.