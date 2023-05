Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manche haben eine Meise. Andere sind eine Meise. Und wieder andere heißen Meise, sind und haben aber keine. Das klingt verwirrend? Nun, dann versuchen wir mit diesem Artikel über die Schwanzmeise mal mehr Klarheit in die Sache zu bekommen.

Die Schwanzmeise hält sich gerne in Gewässernähe auf und bevorzugt Laubgehölze aller Art, sie kommt aber auch in Ortschaften in die Gärten und an die Vogelfutterstellen. Sprich: