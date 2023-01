Weihnachten ist vorbei und vielerorts werden die Christbäume abgeräumt. Früher wurde laut Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen an den langen dunklen Winterabenden die Spitze des Weihnachtsbaums so bearbeitet, dass sie das Jahr über in der Küche als Schneebesen Verwendung finden konnte. Heute ersetzten finanzielle Möglichkeiten und das industrielle Angebot die Notwendigkeit um das Wissen dieser Tradition. „Doch bevor der ganze Baum auf der Straße vor dem Haus landet, retten Sie die Spitze inklusive erstem Astkranz, denn daraus kann nach alter sudetendeutscher Tradition etwas Praktisches werden“, heißt es seitens der Rucksackschule, die zu einer Veranstaltung lädt, bei der also die Tannenspitze gebraucht wird. So soll am Donnerstag, 12. Januar, eben dieser Quirl als nützlicher Küchenhelfer gebastelt werden. „Nach der handwerklichen Arbeit im Freien testen wir den Quirl und stärken uns mit einer Mehlspeise vom Grill“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung zu dem Nachmittag. Treffpunkt ist in Schifferstadt, Dudenhofener Straße, Parkplatz der Grillhütte am Mittellacheweiher. Die Veranstaltung ist von 14.30 bis 16.30 Uhr anberaumt. Voranmeldung ist über die Rucksackschule per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de möglich. Kostenbeitrag fünf Euro pro Person.