Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt spannend beim Thema Windkraft im Speyerer Umland: Nicht nur, dass bei Heiligenstein ein neues Gebiet für fünf Windkraftanlagen ausgewiesen werden soll. Auch in den bereits bestehenden Windparks sind Änderungen geplant, die kaum zu übersehen sein werden.

Aktuell drehen sich im Speyerer Umland Windräder an zwei Stellen: drei Stück im Windpark Römerberg nahe der B9 in Richtung Dudenhofen und sieben in den Windparks Schwegenheim 1 und