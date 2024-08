Von neun Unternehmen, die im Gebiet der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim Windkraftanlagen betreiben, hat sich bislang nur eines bereit erklärt, Kommunen finanziell zu beteiligen. Das berichtet auf Anfrage Erika Demski, die Klimaschutzmanagerin.

Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz können Kommunen, die im 2500-Meter-Umkreis einer Windkraftanlage liegen, für bestehende Anlagen Geld bekommen. Betreiber können der Gesamtheit der anliegenden Kommunen bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugten Strom schenken, das beruht auf Freiwilligkeit.

Verwaltungsmitarbeiterin Erika Demski hat deshalb die auf VG-Gemarkung aktiven Firmen im vergangenen Winter angeschrieben und im Namen der Ortsgemeinden Interesse an dem Zuschuss bekundet. Das Ergebnis: „Tatsächlich haben wir einen Vertrag mit einem Windkraftbetreiber abschließen können“, so Demski. „Dieser betreibt bei uns in der besagten Region vier Windkrafträder.“ Das ergebe eine jährliche Zahlung von fast 25.000 Euro, die gesetzeskonform auf alle Gemeinden, die es tangiert, aufgeteilt würden. Die restlichen acht Windkraftbetreiber haben Demski zufolge trotz mehrfacher Nachfrage noch keine Rückmeldung gegeben.