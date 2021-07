Für den Besitzer könnte es ein teures Gassigehen werden: Sein großer Windhund hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Reh angegriffen. Nicht angeleint hat der Hund am Waldrand in der Nähe des Kreishallenbades zur Jagd angesetzt und das Reh durch den Bachlauf hindurch verfolgt. Schließlich verbiss er sich in der Flanke des Rehs. Als der Hund abließ, flüchtete das Reh verletzt in den Maxdorfer Wald, wie die Beamten berichten. Sie weisen darauf hin, dass es sich hierbei um den Straftatbestand der Jagdwilderei handelt und gegen den Hundehalter ein Strafverfahren eingeleitet wurde. „Beim Ausführen der Hunde muss sichergestellt werden, dass kein Wild gejagt wird. Im Zweifel muss der Hund angeleint werden“, heißt es in der Polizeimeldung. Darin wird ferner darauf hingewiesen, dass es sich bei dem betroffenen Heidegebiet in Maxdorf und Birkenheide um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, in dem Hunde generell immer anzuleinen sind, also auch außerhalb der bebauten Gebiete. Verstöße können mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/3130 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.