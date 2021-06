In Römerberg gibt es – anders als in anderen Gemeinden im Speyerer Umland – keine kostenlosen Windelsäcke für Familien mit Kleinkindern. Darauf weist die Ortsgemeinde nach der Berichterstattung am 8. Juni hin. Zwölf kostenfreie Windelsäcke pro Jahr gibt die Ortsgemeinde auf Antrag – gemäß einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses – nur „an Menschen mit durch Krankheit oder Pflegebedürftigkeit hervorgerufener Inkontinenz, die in Römerberg ihren Wohnsitz haben“, aus.

Die Ortsgemeinde Otterstadt führt dagegen ab 1. Juli kostenlose „Hygienesäcke“ für Säuglinge und Kleinkinder bis drei Jahre sowie inkontinente Personen ein. Pro Berechtigtem gibt es im Monat einen kostenlosen roten Restmüllsack, der im Rathaus in Otterstadt abgeholt werden kann. Als Berechtigungsnachweis müssen Eltern die Kopie der Geburtsurkunde des Kindes und inkontinente Personen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.