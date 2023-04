Die Ankunft von Flüchtlingen besser organisieren zu wollen, ist richtig und nötig. Die Kommunikation hätte aber besser laufen müssen.

Wer wann was und wie viel gewusst hat in Sachen Willkommenszentrum, ist jetzt nicht mehr wichtig. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen sind überflüssig und bringen nicht weiter. Zu glauben, so ein sensibles Thema ließe sich weitgehend hinter verschlossenen Türen erledigen und den Dannstadt-Schauernheim einfach mal vor die Haustür stellen, war naiv und hat den chronischen Hetzern unnötig in die Karten gespielt. Die Beteiligten sollten jetzt schnellstens alle Unklarheiten beseitigen und den Dannstadt-Schauernheimern dann in allen Einzelheiten offen und ehrlich erläutern, was sie vorhaben und wie das funktionieren soll. Dabei sollten sie sinnvolle Vorschläge, gerade auch seitens der Bürger oder ihrer örtlichen politischen Vertreter, berücksichtigen und vorhandene Sorgen glaubhaft ernstnehmen. Denn Lippenbekenntnisse und Ausreden haben die Leute in letzter Zeit schon zu viele gehört.