In der Wilhelm-Busch-Straße in Limburgerhof wird ab Mitte Mai das Gasnetz saniert. Das teilt die Thüga mit. Die Arbeiten sollen demnach am Montag, 18. Mai, beginnen und rund zehn Wochen dauern. Nach Angaben des Unternehmens wird das Vorhaben in drei Abschnitten umgesetzt. Der erste Bauabschnitt verläuft von Hausnummer 2 in Richtung Hausnummer 13. Danach folgt der zweite Abschnitt von Hausnummer 29 in Richtung Hausnummer 15. Der dritte Abschnitt reicht von Hausnummer 49 bis Hausnummer 51. Laut Mitteilung führt die Firma Peka GmbH die Tiefbauarbeiten aus. Im ersten Abschnitt wird die Wilhelm-Busch-Straße halbseitig gesperrt, in den Abschnitten zwei und drei voll. Die Zufahrten zu den Grundstücken seien während der Bauabschnitte nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Die Zugänge zu den Hauseingängen blieben jedoch bestehen. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Gas-Hausanschlüsse erneuert. Mit betroffenen Kunden will die Thüga dazu nach eigenen Angaben rechtzeitig persönlich Kontakt aufnehmen.