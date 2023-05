Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Patienten, immer weniger Freiwillige: Die Wildvogel-Auffangstation Nonnenhof läuft schon seit Längerem am Limit. Der frisch gewählte Vorstand will die Weichen für die Zukunft stellen. Das könnte auch bedeuten, dass das Stationsgelände in Bobenheim-Roxheim geschlossen werden muss.

Auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal im Nonnenhof, das der Verein gepachtet hat, befinden sich derzeit vier Volieren für Tauben und Raben sowie fünf kleinere Gehege