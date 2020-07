Wildkräuter und Wiesenblumen haben jetzt Hochsaison. Doch wer weiß wirklich, was da alles wächst in unserer Region? Wir machen uns in dieser Serie auf eine Entdeckungsreise draußen vor der Haustür. Dabei bringt uns Margarete Durand, zertifizierte Landschafts- und Naturführerin aus Großniedesheim, das wilde Grün nahe. Sie beginnt mit dem Natternkopf (Echium Vulgare).

„Er ist die Kratzbürste unter den Wildkräutern, mein absolutes Lieblingskraut“, schwärmt die Expertin über die zweijährige Pflanze. Ihren bizarren Namen verdankt der Natternkopf Griffeln und Staubbeuteln, die aus den blauen, traubenartig angeordneten Blütenblättern hervorkommen wie die Zunge einer Schlange – bester Landeplatz für Wildbienen und Käfer. Für Insekten ist das auch „Blauer Heinrich“ genannte Kraut eine wichtige Nahrungsquelle.

Wie der Borretsch gehört der Natternkopf zur Familie der Raublattgewächse. Mit ihrer steifen borstigen Behaarung an Stängel und lanzettförmigen Blättern wehrt sich die Pflanze gegen Schnecken. Man findet den Natternkopf fast überall, auf Wiesen, an Straßenrändern, am Rande von Verkehrskreiseln, auf Sand und Kies sowie in Pflasterritzen. Er ist sehr anspruchslos, auch bei längerer Trockenheit nicht unterzukriegen und damit einer der Gewinner im Klimawandel.

Gut gegen Entzündungen

Wer den Natternkopf im eigenen Garten hat, darf gerne zugreifen, denn er gilt als essbar. Seine Blüten schmecken ähnlich wie Borretschblüten leicht süßlich und setzen auf Salaten farbige Akzente. Auch die jungen Blattspitzen können – in geringen Mengen genossen – den Wildkräutersalat bereichern.

Aus dem (frischen oder getrockneten) Kraut lässt sich ein Tee brühen, der gegen Erkältungen und Fieber und als Tinktur gegen raue Haut, Furunkel und äußerliche Entzündungen wirken soll. Den Natternkopf im Garten anzusiedeln ist recht mühsam. Die beste Erfolgsquote hat man, wenn man Samen aus Wildsämereien nimmt und ihn großflächig ausstreut.

Je saurer der Boden, desto roter die Blüten

In früheren Zeiten wurden die Pfahlwurzeln des Natternkopfs als Färbepflanze für die Rotfärbung von Wolle verwendet. Besonderes Merkmal: Natternkopf-Blüten leben den Chamäleoneffekt. Ihre Blütenfarbstoffe reagieren sensibel auf den pH-Wert des Untergrunds. Wie von Zauberhand können die Blüten ihre Farbe ändern. Je saurer das Milieu, desto roter werden sie. Den Farbwechsel kann man im Salatdressing beobachten oder draußen auf der Wiese.

Margarete Durands Entdeckertipp für kleine und große Naturforscher: „Gehen Sie mit ihren Kindern auf eine Wiese und suchen Sie einen Ameisenhaufen. Legen Sie ein paar Blüten darauf und beobachten Sie, wie die von Ameisen markierten Stellen durch die Ameisensäure rot anlaufen“.

Termin