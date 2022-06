Zwei Flächenbrände haben am Mittwoch die Feuerwehr beschäftigt. Sie wurde gegen 10 Uhr in die Verlängerung der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen gerufen, wo sich trockenes Grün entzündet hatte – vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung und weil auf der Wiese ein Pkw abgestellt war. Laut Polizei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Passantin konnte die angekokelte Fläche noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Gegen 15.50 Uhr geriet in der Rietburgstraße in Mechtersheim eine etwa 25 Meter lange Hecke in Brand. Das Feuer weitete sich auf eine kleine Rasenfläche und Gartenpflanzen aus, ehe es die Feuerwehr löschen konnte. In beiden Fällen sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um besondere Vorsicht im Umgang mit Zigaretten oder Glasflaschen im Freien.