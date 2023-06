Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schmutzige Wäsche ist vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal gewaschen worden: Der 71-jähriger Neuhofener, der seine Ehefrau am 6. März 2019 in der gemeinsamen Wohnung in Neuhofen erschossen hat, und Geschwister der Frau griffen sich verbal an.

Der 71-Jährige hat nie bestritten, dass er die 66-jährige Frau, mit der er über 50 Jahre zusammen war, in der gemeinsamen Wohnung in der Neuhofener Jahnstraße erschossen hat.