Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Serie von Wasserrohrbrüchen in Großniedesheim geht weiter. Sechsmal trat innerhalb von drei Monaten Wasser aus, zuletzt am Dienstag. Hört das nie auf?

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr sprudelte in Großniedesheim mal wieder Wasser aus dem Asphalt, diesmal in der Kleinniedesheimer Straße. Das Leck befand sich nahe des Ortsausgangs in Richtung