In der Nacht auf Mittwoch ist es gegen 2.15 Uhr erneut zu einem Wasserrohrbruch in der Hauptstraße in Großniedesheim gekommen. Der neue Riss liegt laut Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) nur etwa 100 Meter entfernt von der Stelle, an der bereits vor zweieinhalb Wochen Hunderttausende Liter Wasser ausgetreten waren. Da der Wasserturm erneut leer lief, geht der Bürgermeister davon aus, dass auch diesmal mindestens 300.000 Liter Wasser ausgetreten sind. Die Hauptstraße wurde massiv unterspült, das Dorf ist deshalb teilweise abgeschnitten. „Gerade für die Bürger im oberen Dorf bedeutet das eine Irrfahrt, um zu ihrem Haus zu kommen“, bedauert Walther. Die Verbindungen nach Heuchelheim, Kleinniedesheim und Worms mussten gesperrt werden, eine Anfahrt ist nur noch aus und in Richtung Beindersheim sowie Heßheim möglich. Umleitungen seien noch nicht ausgeschildert, daran werde aber gearbeitet.

Das Leck ist nach Informationen des Bürgermeisters mittlerweile geschlossen, bis etwa 10 Uhr werde die Leitung gespült. Dann sollen die Anwohner wieder Wasser zur Verfügung haben. Gleichzeitig soll es eine Krisensitzung mit den Stadtwerken Frankenthal geben, um zu klären, wie es weitergeht. „Es ist nicht hinnehmbar, dass wieder nur geflickt wird“, betont Walther und fordert den kompletten Austausch der Leitung in der Hauptstraße. Die Kosten für die beiden jüngsten Rohrbrüche in der Straße schätzt er auf rund 500.000 Euro.