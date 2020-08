Der Zustand am Neuhofener Altrhein ist wieder einmal kritisch. Zumindest für Fische. Wieder einmal fehlt Sauerstoff. „Wir haben tote Exemplare im Altgewässer ausgemacht“, berichtet Ortsbürgermeister Volker Mansky am Donnerstagnachmittag. „Gerade sind Ordnungsamt und Feuerwehr vor Ort und sichten die Lage.“ Dann müsse über das weitere Vorgehen beraten werden, etwa ob die toten Fische abgetragen werden.

Das letzte große Fischsterben am Neuhofener Altrhein war im September 2015. Das Wasser war gekippt. Der Sauerstoffgehalt lag geradezu bei null. Überall glitzerten die Leiber toter Fische im Wasser. Mit Belüftern versuchte man damals zu retten, was zu retten war. Schließlich stabilisierte sich die Lage. Doch auch danach gab es immer wieder Probleme am See. Und das, obwohl ein Konzept umgesetzt wurde, um mehr Sauerstoff ins Wasser zu bringen. So wurde etwa eine Schneise am Ufer geschlagen, die für mehr Frischluft sorgt. Außerdem wird das sogenannte Prinzip der Tiefenwasserentnahme verfolgt. Dazu wird fauliges Wasser über ein Rohr in die Rehbachmündung geleitet und von dort in den Rhein. Davon profitiert aber nur der neuere Teil des Gewässers, der alte ist und bleibt ein Sorgenkind.