„Heimat – was anderes kommt mir nicht in die Tüte!“ Wie wichtig der Einzelhandel für die Städte ist, wollen das Stadtmarketing und die Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ beim „Heimat shoppen“ am 10. und 11. September zeigen. Gewerbebetriebe, die teilnehmen wollen, können sich bis Freitag, 6. August, anmelden.

Mit einem Stand auf dem Wochenmarkt – sofern es die Corona-Lage zulässt – am Freitag, 10. September fällt der Startschuss für eine „Heimat