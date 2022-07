Gute Nachricht für Autofahrer und Anwohner: Die Sperrung der Ortsdurchfahrt durch Großniedesheim in Richtung Kleinniedesheim und Worms ist seit Freitagmittag aufgehoben. Drei Wochen früher als geplant, wie Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) anmerkt. „Es hat alles gut geklappt.“ Wegen der Rohrbruchserie in Großniedesheim zwischen 21. März und 28. Juni wurden Teile der Hauptstraße zur Großbaustelle, wodurch Autofahrer und Busse kilometerlange Umwege in Kauf nehmen mussten. Das Thema Baustellen ist in Großniedesheim damit aber nicht vom Tisch. Mitte bis Ende August soll es mit dem Austausch der Wasserleitungen in der Heppenheimer Straße weitergehen.