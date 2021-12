Falsche Polizeibeamte, angebliche Mitarbeiter von Microsoft: Mehrere betrügerische Anrufe wurden der Polizeiinspektion (PI) Schifferstadt im Laufe des Mittwochs gemeldet – insbesondere in Limburgerhof. Mit bekannten Maschen: Die „Polizisten“ logen über Einbrüche in der Nachbarschaft und Listen mit den Namen der Angerufenen. Laut echter Polizei seien die Betroffenen nicht hereingefallen. Aufgrund der vermehrten Betrugsversuche in Limburgerhof seien dort verstärkt Streifen unterwegs gewesen, um offene Präsenz zu zeigen. Die Polizei erinnert, dass Beamte niemals um Geldbeträge bitten oder auffordern würden, Geld oder Wertsachen herauszugeben.