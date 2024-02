Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neues Jahr, neuer Biber: In Maxdorf hat sich offenbar ein zweiter Biber niedergelassen. Diesmal am Mittelgraben in unmittelbarer Nähe zur BASF-Siedlung. Ortsbürgermeister Werner Baumann hat einen Verdacht. Und eine Befürchtung. Denn der Biber hat es seinem Kollegen, der seinen Damm zwischen Lambsheim und Maxdorf gebaut hat, nachgemacht.

Werner Baumann zeigt mit dem ausgestreckten Arm und der Hand an ein paar Bäumen vorbei. „Da ist das Regenrückhaltebecken.“ Zu sehen ist Ende Januar nicht viel. In ein paar Metern