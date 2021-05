Juli und August: Das ist „SommerKunstZeit“ in Schifferstadt. Betriebe, Künstlerinnen und Künstler können sich anmelden für diese Aktion, die nun zum zweiten Mal stattfinden wird.

Werke von Schifferstadter Künstlern in den Schaufenstern von örtlichen Betrieben und Geschäften: Das ist das Konzept der „SommerKunstZeit“. Nach dem erfolgreichen Start der Aktion im vergangenen Jahr möchte das Stadtmarketing-Team im Juli und August wieder Gewerbebetriebe und Kunstszene zusammenbringen, „um einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen“. Wer teilnehmen möchte – als Aussteller oder Ausstellender – , kann sich bis Montag, 31. Mai, melden.

Viele Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen mussten coronabedingt verschoben oder abgesagt werden. Mit der „SommerKunstZeit“ will das Stadtmarketing eine alternative Plattform für ortsansässige Künstler bieten. Aber nicht nur sie – auch die Gewerbebetriebe, deren Schaufenster durch die auffälligen Werke noch ansprechender werden, sowie kunstinteressierte Bürger sollen auf ihre Kosten kommen. Letztere können sich zeitlich flexibel und so auch fernab von Menschenansammlungen von Kunstwerk zu Kunstwerk bewegen.

„Mit unserer SommerKunstZeit möchten wir eine Win-win-Situation für Kunst und Wirtschaft schaffen“, sagt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), „außerdem hoffen wir natürlich, mit unserer Aktion auch unseren Kunstinteressierten eine Freude bereiten zu können.“

Wer sein Schaufenster zur Verfügung stellen und die örtliche Kunstszene unterstützen möchte, kann sich per E-Mail mit Kontaktdaten an stadtmarketing@schifferstadt.de wenden. Das Gleiche gilt für Künstlerinnen und Künstler aus Schifferstadt, die Ihre Werke in den örtlichen Gewerbebetrieben präsentieren und mit etwas Glück auch verkaufen möchten. Sie sollen auch Fotos und Maße der Werke (Skulpturen oder Gemälde), die ausgestellt werden sollen, mitschicken. Es können minimal zwei, maximal zehn Werke pro Künstler ausgestellt werden. Das Stadtmarketing-Team koordiniert Angebot und Nachfrage und behält sich bei Engpässen Absagen vor. Um den Auf- und Abbau der Werke kümmern sich Betriebe und Künstler gemeinsam.