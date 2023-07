Ziel war eigentlich eine nette Vinothek in Großkarlbach, das richtige für heiße Tage – gestrandet sind die Ausflügler in einer ruhigen Wohnsiedlung von Maxdorf, weil die Anzeigen am Armaturenbrett ein SOS sendeten. Die Kurbelwellenriemenscheibe war abgesprungen, von deren Existenz sie keine Ahnung hatten, aber der Motor überhitzte blitzartig. Einzige Konsequenz: Runter von der A 650, um eine Tankstelle zu finden. In der Maxdorfer Siedlung schließlich sollte aber alsbald Schluss sein; an ein Weiterfahren war nicht zu denken. Und: Es hatte 31 Grad im Schatten.

Der ADAC kam irgendwann, aber wichtiger war die Anteilnahme der Anwohner der kleinen Straße. „Wir standen keine fünf Minuten mit geöffneter Motorhaube, als die ersten besorgten Anwohner aus ihren Häusern kamen.“ Zunächst ging es um die technische Analyse, wobei man als hilfloser Autofahrer ja immer hofft, dass da jemand dabei ist, der einem sagt: „Alles kein Problem. Da machen Sie dies oder jenes und können weiterfahren.“ Der Fachmann eben. Es war keiner darunter. Aber die, die gekommen waren, boten spontan ihre Hilfe an. „Wollen Sie was trinken?“ oder „Wenn Sie eine Toilette brauchen…“. Alle wollten sie nur noch helfen und brachten erst Wasser und Süßigkeiten, dann zwei Stühle, schließlich für jeden ein Eis. Und beste Unterhaltung.

Wartezeit mühelos überbrückt

Ein Tischler erzählte von seinem Beruf und dass die Familie gern Ausflüge nach Heidelberg macht, woher die Besucher kamen; die bald 88-jährige Dame von der Gartenarbeit, die sie schon lange nicht mehr bewältigt, der Mann der Friseurin von seinem Wohnmobilurlaub und den einschlägigen Erfahrungen mit Keilriemen. Er war es auch, der das technische Problem schnell durchschaut hatte.

Schließlich traf der ADAC-Mann ein, kompetent und freundlich und nach relativ kurzer Zeit. Seine Diagnose war allerdings weniger erfreulich: Da muss der Abschleppwagen her. Das dauerte eine gewisse Zeit, die die Anwohner überbrückten. Noch zwei Flaschen Wasser für die Gäste und gute Gespräche. Außerdem boten die Badener mit ihrer Havarie eine Abwechslung an heißen Tagen, die darin gipfelte, dass der Abschlepper anrückte und das Auto huckepack nahm.

Am Ende blieb das technische Malheur nebensächlich: „Die Maxdorfer sind gastfreundliche Menschen und ohne deren Wasser wären wir glatt vertrocknet wie Primeln an heißen Sommertagen.“