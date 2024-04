Die Klagen gegen das Erdöl-Projekt sind ein Spiel auf Zeit. Die Gemeinde muss sich fragen, wie viel Geld sie dafür weiter investieren möchte.

Der Kampf gegen das geplante Erdöl-Projekt dauert in Otterstadt mittlerweile seit acht Jahren an. Erst waren es Mitglieder der Interessengemeinschaft „Kein Öl“, die in zwei Instanzen juristisch gescheitert sind, jetzt muss die Ortsgemeinde eine Niederlage verkraften. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist eindeutig: Die Gemeinde ist nicht klagebefugt. Sie hat aber Zeit gewonnen – Zeit, in der nicht nach Erdöl gebohrt wurde.

Die Ratsmitglieder müssen sich deswegen jetzt fragen, ob sie ein Berufungsverfahren mit ungewissem Ausgang anstreben und dafür weiter Steuergelder verwenden oder ob sie abwarten und womöglich später im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren noch mal juristisch aktiv werden wollen, wenn es konkret um Lärm- und Emissionsschutz bei der Bohrung geht. Darauf spielt auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz an, der im jetzigen Gerichtsverfahren zumindest mal klagebefugt war und womöglich bessere juristische Chancen hat.