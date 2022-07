Viele Jahre war die Bowle der Party-Klassiker. Für unsere Serie „Gibt es das noch?“ suchen wir alte Bowle-Services. Wer hat noch eines?

Hmmm – wie lecker die Himbeeren, Erdbeeren, Ananasstückchen oder Cocktail-Kirschen aussehen, die in der Bowle baden und warten, vernascht zu werden. Doch Achtung: Die Früchtchen haben’s in sich! Nascht man zu viel, kommt der Schwips schneller als man vermutet und die Partystimmung nimmt Fahrt auf. Genau das ist wohl auch der Grund, warum eine Bowle seit den Wirtschaftswunderjahren bis in die 1980er-Jahre bei keiner Feier fehlen durfte. So gehörte damals auch in jeden guten Haushalt ein Bowle-Service, denn erst das macht das Mixgetränk aus Wein und Früchten, wahlweise auch mit Kräutern, Sekt, Limonade oder gar Rum verfeinert, zur Bowle. Laut Wikipedia wurde das Wort „Bowle“ im 18. Jahrhundert dem Englischen „bowl“ (Napf) entlehnt. Im 19. Jahrhundert war vor allem die Mai-Bowle in Mode, die mit Waldmeister angesetzt wurde. Je mehr sich das Getränk zum Party-Klassiker etablierte, desto variantenreicher wurden die Zutaten. In den 1990er- und 2000er-Jahren ist die Bowle aus der Mode gekommen, um dann aber wieder ein Revival zu feiern – mit kreativen Rezepten, etwa für Wassermelonen- oder Caipirinha-Bowle.

Haben Sie noch ein altes Bowle-Service? Dann schreiben Sie uns mit Bild und vielleicht auch ihrem Lieblingsrezept postalisch an DIE RHEINPFALZ, Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendeschluss ist der 9. August. Einsendungen können veröffentlicht werden.