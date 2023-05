Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie soll die neue Grünanlage am Ortseingang von Birkenheide heißen? Die CDU will ihr einen Namen verpassen und hat bereits eine klare Vorstellung – ein Andenken an den kürzlich verstorbenen Ortsbürgermeister. Die SPD würde die Suche gerne auf eine breite Basis stellen. Jetzt haben aber erst einmal alle ein bisschen Zeit zum Überlegen.

Flurstücksnummer 116/47. Das ist der Name, den das Areal am Birkenheider Ortseingang an der Landesstraße 527 ganz offiziell trägt. Eine sperrige und wenig einladende