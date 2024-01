Sieglinde Sperk war Micky Mouse und Prinzessinnenmama. 44 Jahre lang ist Sperk beim Karneval Club Otterstadt (KCO) aktiv. Sie ist mit dem Goldenen Löwen mit Brillant ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

Die Nummer fünf mit dieser Auszeichnung ist Sperk im Kreise der KCO-Familie, die den Goldenen Löwen mit dem 0,10-Karat-Brillant nun tragen dürfen. Angeführt wird die Liste von ihrem Ehemann Dieter. Er war auch der Grund, weshalb in Sperk das Fastnachtsfieber erwachte.

„Wir waren auf der ersten Sitzung des KCO, da hat mein Mann gesagt: Nächstes Jahr sitze ich auch als Elferrat da oben“, berichtet die Würdenträgerin. So kam es, dass auch Sieglinde Sperk, von allen nur „Sigi“ genannt, ein Jahr nach der Gründung des Otterstadter Karnevalsvereins ihren ersten Jahresorden erhielt. In der Kampagne 1977/78 ist das gewesen.

Richtig losgelegt hat Sperk 1979. Die Schautanzgruppe „Rhoischnooke“ wurde zu ihrer Herzensangelegenheit. 18 Jahre lang stand sie mit ihren Mädels auf der Bühne. „Die Tänze waren immer lustig“, denkt Sperk gerne an diese aktive Phase in der fasnachtlichen Laufbahn. Mit oben auf der Liste der persönlichen Höhepunkte: der Auftritt als Spanierinnen.

Kostüme selbst genäht

„Das Thema war wirklich gut“, betont Sperk. Dass die Kellerräume des Privathauses dafür wie alle Jahre zur Schneiderei wurden, war normal. „Wir haben damals sieben, acht Bahnen Stoff nebeneinander ausgebreitet, um den Spanien-Effekt in die Kostüme zu bekommen. Auf den Nähmaschinen wurden die Farbgarne abwechselnd eingelegt“, erzählt Sperk vom konstruktiven Vorgehen.

Das hat sie als Trainerin des Elferrat-Balletts beibehalten. „Im Programm hat eine Tanznummer gefehlt“, weiß Sperk noch genau um die Initialzündung für die neue Gruppierung 1989. Die ist mit der Zeit gewachsen – und hat die Karnevalistin ziemlich gefordert. „Mit den Männern zu trainieren, war schon schwierig“, sagt sie und lacht. Auch ihren Mann hatte Sperk unter der Fuchtel. „Wenigstens da musste er spuren“, wirft „Sigi“ ein. Sie ist im Allgäu geboren, aber früh in der Pfalz heimisch geworden.

Gerne denkt sie noch an die Jubiläumskampagne 1997/98 zurück, in der ihre Tochter Daniela zur Otterstädter Tollität gekrönt wurde. Als Sechsjährige war sie den Eltern in den KCO und dort in die Garde gefolgt. „Wir sind nach München gefahren, um den Stoff für ihr Kleid zu holen. In Garmisch-Partenkirchen haben wir die Knöpfe gekauft. Bei der Tante in Oberammergau wurde alles angepasst und genäht“, erinnert sich Dieter Sperk.

Weitere Auszeichnung ist vereinsintern

Ein offensiver Spruch brachte seiner Frau 2003 wieder organisatorische Arbeit ein. Es gab nicht mehr genug Elferräte. „Ich hab gesagt: Dann hoggen doch Fraue nuff“, sagt Sabine Sperk. Damit war sie verantwortlich für den Aufbau eines Damenelferrats.

Außerhalb der närrischen Session gab es ebenfalls immer etwas zu tun, hauptsächlich beim Bratkartoffelfest. Das haben Dieter Sperk und der verstorbene Fasnachter Josef Schmalzl gegründet. „Sigi“ kümmerte sich ums Kuchenbuffet. „Mit 50 Kuchen haben wir angefangen“, weiß sie noch.

Der Goldene Löwe mit Brillant ist für sie ein besonderes Schmuckstück, wurde dieser doch – anders als der Goldlöwe in der Stadthalle – im beschaulichen Rahmen des Hauses der Badisch-Pfälzischen Vereinigung in Speyer verliehen. Nur eine Auszeichnung wog schwerer in all den Jahrzehnten: der von den „Rhoischnooke“ intern verliehene Averna-Orden. Die Nummer eins hat Sieglinde Sperk bekommen, als Frau der ersten Stunde bei den „Rhoischnooke“.