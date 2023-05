Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Böhler Landwirt Johannes Zehfuß war es ein „Bild für die Götter“, als er dieser Tage morgens mit seinem Traktor in der Weihersgewanne unterwegs war und seinen Blick von den Kartoffeldämmen hob, die er da hingebungsvoll zog: Vereiste Pfirsichblüten blitzen und glänzen vor ihm in der Sonne.

Nanu, werden Sie denken? Eis? So kalt war es? Ja, so kalt war es! So kalt nämlich, dass viele Bauern in der Pfalz ihre Obstbaumblüten frostberegnen mussten. Und