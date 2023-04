Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Häuser, Hand in Hand. Ganz so leicht wie auf dem Logo der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Schifferstadt ist es derzeit nicht. Abstand ist geboten, eine helfende Hand nur im übertragenen Sinne möglich. Doch die Mitglieder der Gruppe haben einen Weg gefunden, den Menschen in der Pandemie zur Seite zu stehen.

„Das Coronajahr hat einiges verändert“, sagt Edgar Brechtel. Vor gut einem Jahr hat die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Schifferstadt ihre Arbeit für Monate einstellen müssen.