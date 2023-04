Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Start als neuer Pfarrer in der Protestantischen Kirchengemeinde Heßheim, die auch für Beindersheim zuständig ist, war alles andere als leicht. Aber Michael Göttlicher hat in der Pandemie neue Wege gefunden, seine Gläubigen zu erreichen – zum Beispiel im Internet. Am Sonntag soll es nun endlich wieder einen Gottesdienst in der Kirche geben.

Als Kind hat Michael Göttlicher, der 1979 im bayerischen Cham geboren wurde, einmal einen toten Vogel gefunden und ihn begraben. „Ich wollte nicht, dass er verrottet“, erinnert