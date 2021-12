Münzgeld loswerden und dabei Gutes tun: Das ist die Idee der Spendenaktion „Kupfer für die Kuh“, die die Kolpingsfamilie Beindersheim mit ihren aktuell 48 Mitgliedern seit 2008 unterstützt. Der Vorsitzende des katholischen Vereins, Matthias Raab, erzählt im Interview mit der RHEINPFALZ, was bisher erreicht wurde.

Herr Raab, was hat es mit „Kupfer für die Kuh“ auf sich?

Die Aktion läuft über das internationale Kolpingwerk. Wir sammeln hier vor Ort Kleingeld in aufgestellten Spardosen, um davon Kühe in Indien kaufen zu können. Christen gehören dort der untersten Kaste an und sind sozial nicht angesehen. Mit „Kupfer für die Kuh“ unterstützen wir Kolpingsmitglieder überall in Indien. Die Milch der gespendeten Kühe liefert den Familien eine Einkommensgrundlage. Am Anfang haben wir Kuh-Spardosen gekauft und an alle Mitglieder unserer Kolpingsfamilie, den Bezirksverband, die Pfarrgemeinde sowie in Geschäften und Gaststätten in Beindersheim verteilt. In Beindersheim stehen mittlerweile leider nur noch in der katholischen Kirche und der Seniorenstube Spendenkühe.

200 Euro braucht es für eine Kuh. Wie viel Milchvieh wurde seit 2008 an indische Familien übergeben?

Jetzt sind es insgesamt schon 73 Kühe im Wert von 14.600 Euro. Wir sind total überrascht von diesem Erfolg. Am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass wir eine Kuh pro Jahr schaffen. Wir konnten einige Kühe auch mit größeren Spenden von Einzelpersonen und mit Unterstützung benachbarter Kolpingsfamilien finanzieren. Jedes Jahr bekommen wir zu Weihnachten einen Dankesbrief aus Indien, dem Fotos von den Familien vor Ort beiliegen.

Und bei 100 Kühen ist Schluss?

Nein, solange das Projekt so gut läuft, machen wir natürlich weiter. Die Kolpingsfamilie Bad Dürkheim will nun ebenfalls bei der Aktion mitmachen. Leider sind die mit Fell besetzten Kuh-Spardosen, die wir bisher immer verwendet haben, nicht mehr erhältlich. Da müssen wir noch nach einem Ersatz suchen. Wir helfen übrigens, wo wir können, und sind deshalb nicht nur in Indien, sondern ebenso in Brasilien engagiert. Auch haben wir Kolpingsmitglieder, die im Ahrtal von der Flutkatastrophe betroffen sind, finanziell unterstützt.

Wer mehr als ein bisschenfür die Aktion „für die Kuh“ spenden will, schickt eine E-Mail an matthias.raab@kolping-beindersheim.de und bekommt das Spendenkonto genannt.