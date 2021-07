Endlich! Man hat sich zum Ausmisten aufgerafft, Hecken- und Bäume gestutzt, die kaputte Waschmaschinen und noch gleich den alten Fernseher aus dem Keller ans Tageslicht gehievt. Auf dem Weg zum Heßheimer Wertstoffhof auf dem Gelände der Firma Süd-Müll sollten sich Bürger allerdings Zeit lassen. Denn weil viele überpünktlich vor der Abgabestelle erscheinen, entsteht dort regelmäßig Stau.

Der Wertstoffhof auf dem Gelände von Süd-Müll hat einen entscheidenden Vorteil: Was dort nicht abgegeben werden kann, werden Bürger entgeltlich beim Nachbarn los. Nicht ganz so praktisch sind dagegen die Öffnungszeiten der Abgabestelle. Einmal pro Woche, samstags von 8 bis 12 Uhr, können Wertstoffe abgegeben werden. Von März bis November wird zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkehrssituation vorab geprüft

Die überschaubaren Zeitfenster scheinen bei einigen Bürgern zu der Befürchtung beizutragen, nicht rechtzeitig dranzukommen. Häufig schon 30 bis 40 Minuten vor der Öffnung um 16 Uhr reihen sich mittwochs Autos vor den Toren des Hofes bis zur angrenzenden Landstraße auf. So berichten es mehrere Bürger in den sozialen Medien im Internet. „Da ich ebenfalls oft auf dem Wertstoffhof bin, bekomme ich natürlich die Situation direkt mit“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD). Er betont jedoch: Es gebe den Rückstau nur zu bestimmten Zeiten und nicht während der gesamten Öffnungszeiten.

Der VG-Bürgermeister erklärt, man habe die verkehrstechnische Situation am neuen Standort schon beim Einholen der Baugenehmigung überprüfen lassen. Der Grund: Bereits beim ehemaligen Wertstoffhof hinter dem Zentrallager des Agrarservices war es regelmäßig zu einem so großen Rückstau bis auf die Kreisstraße gekommen, dass keine Fahrzeuge mehr aus und nach Beindersheim fahren konnten.

Zufahrt zu Süd-Müll mitnutzen

Was einige Autofahrer nicht wissen: Die zwei Fahrspuren, die auf den Wertstoffhof führen, dürfen beide befahren werden. „Die Fahrzeuge stehen meistens nur auf der rechten Spur“, sagt Reith. Dabei werde ein Rückstau verhindert, wenn beide Spuren genutzt würden. Und wenn selbst das nicht ausreicht, sind die Autofahrer laut des VG-Bürgermeisters dazu angehalten, sich im Zufahrtsbereich zur Einfahrt auf das Firmengelände der Süd-Müll aufzustellen. „Dies ist auch im Rahmen der Genehmigung so festgelegt worden“, betont Reith.

Eine Ausweitung der Öffnungszeiten, wie sie einige Bürger in den sozialen Medien fordern, wäre Reith zufolge zunächst kein Problem. Er bezweifelt jedoch, damit das Problem während der Stoßzeiten lösen zu können. Stattdessen will er das Aufsichtspersonal des Hofes dazu anhalten, den Verkehr im Blick zu behalten und gegebenenfalls ankommende Fahrzeuge in die Spuren und Ausweichbereiche einzuweisen. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man am Zufahrtsbereich zum Süd-Müll-Gelände mittels einer Fahrbahnmarkierung die Fahrspur zum Wertstoffhof aufträgt und somit die Fahrzeugführer entsprechend darauf aufmerksam macht“, schlägt der VG-Bürgermeister vor.

Info

Neben dem Heßheimer Wertstoffhof gibt es weitere Abgabestellen in der Umgebung. Adressen und Öffnungszeiten:

Bobenheim-Roxheim, Industriestraße 10, geöffnet mittwochs 16 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 12.30 Uhr