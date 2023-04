Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich ist es einfach: Autofahrer, die vom Rewe/Rossmann-Parkplatz auf die Rheinstraße in Limburgerhof fahren, müssen rechts abbiegen Richtung Ludwigshafen. Nach 125 Metern treffen sie auf einen Kreisel, an dem sie bequem wenden können, um zurück in den Ort zu fahren. Keine 40 Sekunden dauert das Manöver. Doch manchen ist das zu viel.

Die meisten Autofahrer halten sich zwar an die Verkehrswege-Einrichtung. Einigen erscheinen die 250 Meter Umweg nicht zumutbar zu sein. Sie biegen einfach links ab, was erstens oft nur mit Rangieren