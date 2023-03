Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alles ist anders in diesem Jahr. Nicht nur die Gräbersegnung an Allerheiligen. Gerade bei Beerdigungen werden die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie als besonders schmerzhaft empfunden. Doris Heiner, Pastoralreferentin in der Pfarrei Heiliger Christophorus, spricht über ihre Erfahrungen in dieser Zeit.

Frau Heiner, können Sie sich noch an die erste Beerdigung während des Lockdowns erinnern?

Ja, das war in Neuhofen. Wir haben uns im ganz kleinen Kreis am Grab getroffen und