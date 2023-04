Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Querung der L 454 in Maxdorf in Höhe der Sohlstraße ist Anfang November ein 85-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein Maxdorfer Bürger fordert seit vielen Jahren einen Zebrastreifen, sagt er. Doch so einfach ist das nicht.

„Für Ältere ist schwer zu erkennen, ob ein Auto dort hält oder nicht“, sagt der Maxdorfer, der selbst 84 Jahre alt ist, im Gespräch mit der RHEINPFALZ über